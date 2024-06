Pedofiilist rokkar Gary Glitter peab maksma pool miljonit valuraha

Ülemkohtunik otsustas, et kunagine rokkar ja muusikaprodutsent Gary Glitter ehk Paul Gadd kasutas ohvrit kõige rängemal moel seksuaalselt ära. Kõnealune naine süüdistas Glitterit pärast seda, kui muusik 2015. aastal süüdi mõisteti. Lisaks sellele väitis ohver, et Glitter seksuaalselt kuritarvitas aastatel 1975 ja 1980 veel kahte noort inimest.

Kunagisele popstaarile Gary Glitterile määrati 16 aasta pikkune vanglakaristus. Eelmise aasta veebruaris ta vabastati , kui Glitter oli oma karistusest pool ära istunud, kuid kuus nädalat hiljem toimetati ta uuesti vanglasse. Nimelt avastati, et ta oli rikkunud üht tingimisi vabastamise olulisemat tingimust: Glitter hakkas peatselt pärast vanglast välja saamist jälle lapspornot vaatama.

Lisaks sellele, et Glitter nüüd jälle vanglas on, tuleb tal tasuda ühele oma ohvritest 508 000 naela. Seda enam, et kuritarvitamise järel pole ohver mitu aastakümmet töötada saanud. Ohvri nime pole avalikustatud.