ARVUSTUS Sting Tartu laululaval: igamees, kes laulab igaühele

Kusjuures muusika ise on vaid Stingi-nimelise jäämäe tipp ning pinna all peidavad end lisaks selgelt äratuntavatele lugudele, mida praktiliselt igaüks teab, ka loendamatud rekordid ja töö ehitustöölise, maksuametniku ja õpetajana.

Ning ehkki on kahtlemata palju neid, kes teda praeguseks juba äraütlemata tüütuks peavad (või vähemalt peavad mõneti tüütuks seda, kui alalõpmata tihti ta Eestis mõne kontserdi annab ja kui tihti kuuleb jätkuvalt nii roki- kui ka kommertsjaamadest mõnd Stingi lugu), võib täiesti tõsikindlalt väita, et Sting on elav legend ja muusikaline geenius.