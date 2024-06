OHHOO Kreekas avati Jaan Kaplinski nimeline loomemaja

Tiia Toometi sõnul ei ole see kaugeltki esimene Kaplinski nimeline koht maailmas. «Esimene on alajaam meie maakodu Mutiku lähedal, mis sai nime kunagi 1970. aastate keskel, teine üks asteroid kusagil kosmoseavaruses ja kolmas siis maja Samosel.»

Samosele satub palju kunstnikke, kirjanikke ja tõlkijaid, kes naudivad sealset päikest ja head seltsi. Maksimovi sõnul on seal tuhandeid raamatuid ja põnevaid matkaradu, aga ennekõike tullakse sinna aasta lõpu poole, et külm aeg soojas paigas mööda saata. Samosel kulgevat aeg palju aeglasemalt.

«Aeg on suhteline, aega on palju, aeg on mõttetu suurus. Meie külalised harjuvad Samosel just teistsuguse rütmiga, kohanevad kiiresti, magavad hästi, loevad ennast terveks. See loodetavasti on ka põhjus, miks loomemajad saavad toimida,» selgitab Maksimov.