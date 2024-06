The Jesus and Mary Chaini Tallinna kontserdi erikülaline on Röövel Ööbik

1989. aasta juunis esines üks kõigi aegade mõjukamaid ja vastuolulisemaid bände The Jesus and Mary Chain (JAMC) toonases ENSV-s Tallinna Lauluväljakul festivalil Rock Summer.

Tänavu mais üllitasid ööbikud peale 15 aastast pausi oma kuuenda täispika albumi «Transcent», mis on muusikakriitiku Tõnis Kahu sõnul «tugev plaat, mida on raske paigalt lükata ja millele on kerge alla jääda». ERR kultuuriportaali toimetaja Neit-Eerik Nestori arvates on uues plaadis värskendavat ja tänapäeval harva kogetavat “nõtkust, eneseteadlikkust, ülbust ja kohatist uduloori”.