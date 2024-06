Tallinnasse saabub temperamentne noor dirigent Jacopo Sipari di Pescasseroli, Itaalia Puccini festivali peadirigent ooperi «Oscari» võitja ja samas Rooma Rota Apostliku Tribunali advokaat! Vaata tema fotosid Instagrammis, need inspireerivad kindlasti! Need on emotsioonid, mida kogete klassikalist muusikat kuulates!