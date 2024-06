Kas teie teadsite, et Tallinnas on Suhkrumägi? Et sealt avaneb vaat pealinna parim vaade lahele ja Maarjamäe sõjahaudadele? Ma olen nüüd ühe kogemuse võrra rikkam. «Haihtuval Tallinnal» on nö esimese vaatusena neli erinevat sihtpunkti: Paljassaare, Ülemiste, Uus Maailm ja Maarjamäe. Kõigis neis lühikesed rännakud. Maarjamäel lubati mõnusat võhmakat, mis kokkuvõttes osutus üsna mõõdukas tempos jalutuskäiguks.