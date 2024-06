AARDED SEINA SEES Tõnu Runnel leidis kodu remontides varanduse, mida jagab nüüd meie kõigiga

Runnel selgitas Klassikaraadio saates Delta, et tema maja on ilmselt Supilinna vanim. Runneli sõnul hakati selle ühte otsa tõenäoliselt ehitama juba 18. sajandi lõpus. Runnel lisas, et oma praeguse ilme sai maja ilmselt 19. sajandi lõpus.