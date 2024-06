Meestelaulu Selts 35 Dirigent Kuldar Schüts: poistekoori ette minnes pead kohe distsipliini saavutama, muidu sind süüakse ära

EMLS on noor organisatsioon. Kas nõukogude ajal ei olnud meeskoore liitvat ühendust?

Ei olnud. EMLSi esimene eesmärk on alati olnud ühendada laulvad poisid ja laulvad mehed ühte organisatsiooni. Pakkuda neile väljundeid, püüda arendada kogu seda poistekooride liikumist ja jätkusuutlikkust, et poisid läheksid meeskooridesse edasi. See on suur missioon ja siiani on EMLS oma ülesandega hästi hakkama saanud. Poisid ju laulavad ja meeskoore on Eestis ka veel piisavalt palju, ei ole see liik kuhugi hääbunud.

Kui palju läheb noori poistekoorist meeskoori edasi?

Ega keegi mingit protsenti pole välja arvutanud, aga kui see laulupisik sisse jääb, siis ega nad naljalt katki ei jäta. Kindlasti on seal mingi kaduv osa ka. Häälemurde ajal on laulmine natuke ebamugav, ja alati ei saagi seda lauljat kasutada, kui ei ole kooris vastavat häälerühma, kuhu teda sobitada saaks. Aga praegusel hetkel olen optimistlik ja mingisugune jätkusuutlik osa on seal ikka olemas.

Milline see komm on, millega poisse meeskoori meelitada?

See oleneb kõik piirkonnast ja kollektiivist, kus seda koori tehakse. Kui sul on lihtsalt poistekoor ja selle läheduses pole meeskoori, siis võib laulmine kaotsi minna. Kui sa juba poistekooris laulad – nagu mina enda näite pealt alati toon välja selle, et minu parimad sõbrad on poistekoorist saadud ja ma olen nendega koos üles kasvanud ja see on mind hoidnud ka muusikas sees. Ma loodaks ikka seda, et see kõige suurem komm ongi, et poisid saavad sõpradeks ja lähevad koos edasi.