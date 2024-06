NÄDALA RAAMAT Need, kes arvasid, et Putiniga on võimalik rääkida

Tänavusel Lennart Meri konverentsil ütles Ameerika ajaloolane Timothy Snyder, et 2022. aastal alanud täiemahulist sõda Ukrainas võib võrrelda 1938. aastaga, kui Tšehhoslovakkia oleks otsustanud alistumise asemel võidelda. Nagu praegu Ukraina võitleb. Snyder oli ka veendunud, et tšehhid-slovakid oleksid Saksamaa rünnakule vastu pidanud, oli neil ju Euroopa parim kaitsetööstus. Tõsi, 1938. ja 2022. aasta erinevus seisneb veel asjaolus, et 2022. aastal ei eelnenud Venemaa invasioonile otseselt säärast lepingut nagu see, mis sõlmiti lääneriikide vahel ja Tšehhoslovakkia arvelt Münchenis 1938. aastal.