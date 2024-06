Proua Stokesi töö on tohutu, võiks öelda isegi, et borgeslik. Just see, et ta salvestas valimatult. Sellest võib ju uneleda ka kui (surevaid) elektroonilisi signaale täis labürindist, varemete väljast või prügimäest. Andrus Kivirähk kirjutas kord presidendi vastuvõtu paroodia «13 000 klimpi», kus pidu peeti Pääsküla prügimäel. Pidujoogiks oli seal 1975. aastast pärit keefir, mis «õnnestus leida prügimäe sügavamatest kihtidest». «Õige krõbe naps, justkui kliister kohe,» kirjeldati vägevat jooki ja lisati, et «juba esimene punnsuutäis pani vere kihama». Loota on, et sellist verd kihama panevat kraami võib leida ka Marion Stokesi kogust.