Uuga-tšaka: suri legendaarne laulukirjutaja, kelle kuulsaimat hitti teavad kõik

Mark Jamesi perekond sõnas avalduses, et «tema pärand ja elurõõm elavad edasi nende südametes, kes teda armastasid, ning tema ajatute laulusõnade ja meloodiate kaudu, mis on olnud armastatud erinevate põlvkondade poolt».

Mark Jamesi vaieldamatult suurim hitt oli lugu «Hooked on a Feeling», mis oli algselt kirjutatud B.J. Thomasele aastal 1969. Sellest ajast peale on lugu esitanud arvukad artistid, sealhulgas Blue Swede ja The Hives, kelle esituses lugu laiemalt populaarseks sai. Äratuntav laul kõlas muuhulgas ka Quentin Tarantino filmis «Reservoir Dogs» ja Marveli filmis «Guardians of the Galaxy».