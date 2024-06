GALERII HBO «Lohede koja» eelesilinastus toimus vaid valitud silmapaaridele

«Otsustasime tervitada HBO «Lohede koja» («House of the Dragon») teist hooaega suurelt ja tuua see võimalikult autentsel kujul fännideni. Tallinna vanalinn ja keskaegne Niguliste kirik tundus selleks ainuõige valik,» sõnas Telia televisiooni ja multimeedia valdkonna juht Birjo Kiik. Ta lisas, et kuna «Lohede koja» tegevustik toimub enne menuka sarja «Troonide mäng» sündmusi, on kasvanud sellele Eestis tohutu jälgijaskond ja fännibaas.