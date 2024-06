KINDEL LAKS Ilmub kirjanduse tähtteose tõlge, Emajõgi astub üles peategelasena mütopoeetilises oratooriumis

Kõik teed viivad Tartusse

Sel nädalal esietendus Tartus mütopoeetiline oratoorium ehk helilooja Märt-Matis Lille, Valdur Mikita ja Margus Kasterpalu uhke suvelavastus «Emajõe sünd». Tegemist on multimeediateosega, milles põimuvad loodus- ja inimhääled kaasaegse muusika, loodusfilmi, animatsiooni ja lavalise liikumisega. Uudisteose peategelaseks on Emajõgi, Lõuna-Eesti tähtsamaid sümboleid ja maamärke, ning temaga seotud pärimused ja ajalugu. Loodava heliilma lähtekohaks on loodushelid, millele on salvestusel oma hääle lisanud ERSO orkestrandid, kammerkoor Collegium Musicale ja vokaalsolist Iris Oja. Lisaks lauljatele ja muusikutele on laval näitleja Andres Mähar ja neli tantsijat (koreograaf Ingmar Jõela), kelle esitatu toetab ja liigendab muusikalist ja visuaalset narratiivi. Tekstina on lisaks rahvaluulele kasutatud mitme eesti luuletaja loomingut. Teose esitamiseks valmib Tartus Emajõe-äärse Lodjakoja laevaehitussaali unikaalne, jõele avaneva vaatega etenduskeskkond. Kõlab igatahes ülipõnevalt!