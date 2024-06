NÄDALA FILM Pixari kauaoodatud tagasitulek: suur segadus Peakontoris

«Pahupidi 2»: kriis Peakontoris – tuled on punased! Raili saab teada, et tee läheb sõpradest lahku. F

Ma mõtlesin, et minuga seda ei juhtu! Pixari esimene «Pahupidi» on siiani meelel ja nüüd suutsid nad seda jälle! Üheksa aastat hiljem on nad tagasi – Rõõm, Kurbus, Hirm, Vastikus ja Viha – ka sel korral pöördub kõik pahupidi.