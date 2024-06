Nõnda kohtuvad Tartus tippude tipud: Mozart, Järvi ja Aavik

«Mul on ääretult suur rõõm ja au teha esmakordselt koostööd legendaarse karismaatilise maestro Neeme Järviga,» ütles Hans Christian Aavik. «Olen väga tänulik selle võimaluse eest ning ootan põnevusega meie ühist loomingulist teekonda,» lisas viiuldaja. Aaviku ja Järvi lavapartneriks on 4. juulil Tartu Jaani kirikus Klaaspärlimäng Sinfonietta. Esitusele tulevad Haydni ja Albinoni hitid, ent kontserdi põhitegijaks jääb Mozart oma Türgi-teemaga. Mozartil oli loomingus ajutisi kõrvalekalded idamaade suunas, ja nõnda on ka sel korral esitamisele tulev Viiulikontsert nr. 5 Türgi-teemaline.