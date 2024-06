NÄDALA PLAAT Ouu – hästi õnnestunud tasakaal

See on tore, et Ouu neljanda albumi «Värvides» vinüülversiooni saab endale hankida neljas erivärvis: oranžis, lillas, kollases ja tavalises mustas. Värve ja pooltoone on albumil muidugi palju rohkem kui pelgalt neli. Kümmet koosmängimisaastat juba tähistanud Ouu on ennast nüüd kindlameelselt positsioneerinud popbändina ja see kukub neil päris hästi välja. Kes seda ilu-indie’t ikka kaua kuulata kannataks, kuigi eks indie-rock ole ka nüüd üks​ Ouu tähtsaid komponente.