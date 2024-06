DISKRIMINEERIMINE HOLLYWOODIS Populaarne seriaalinäitleja: olen mitmest rollist ilma jäänud, sest...

Näitleja ütles, et soovis 2003. aastal saada rolli filmis «Man of Steel», kuid ajad olid sellised, et tema valimine rolli oleks tulnud kahjuks nii talle endale kui ka filmitegijatele, sest see oli aeg, mil midagi sellist võis tulevikus tema vastu kasutada.

Taskuhäälingus «Hollywood Reporter’s Awards Chatter» ütles Bomer, et talle jäi mulje, et režissöör on just tema välja valinud ning roll oli garanteeritud, sest ta sõlmis Warner Brosiga isegi kolme filmi lepingu, kuid viimasel hetkel loobuti tema teenetest ning filmid jäidki tegemata.

«Minu arusaam on, et põhjuseks oli minu seksuaalne sättumus. See oli aeg, kui midagi sellist võis tohutult sinu vastu töötada. Ma ei tea siiani, kuidas ja miks ja kes minu seksuaalsuse sel moel avalikuks tegi, kui ma ise veel avalikult väljas polnud, kuid nii läks,» sõnas Bomer intervjuus.

Praegu 46-aastane Bomer tuli avalikult välja alles 2012. aastal, kui tänas auhinnakõnes oma abikaasat ja lapsi.

Bomer sai laialdasemalt tuntuks tänu 2012. aasta filmile «Magic Mike», millele järgnesid samuti populaarseks osutunud «The Nice Guys» ja «The Normal Heart».

Adam Rodriguez, Kevin Nash, Channing Tatum ja Matt Bomer tõid lavale seksikad meestantsijad. Foto: Claudette Barius