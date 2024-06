. Tehnoloogilised arengud ja sotsiaalmeedia pakuvad meile võimalusi vormida endale täpselt selline elu ja minapilt nagu soovime. See aga hägustab piire reaalsuse ja illusioonide vahel ning loob üha suuremaid lõhesid meie vahele. Elame nii öelda paradoksaalsetes mullides: mis ühe maailmas on õige, on teise omas vale. Reaalsuse kitsaskohtadega silmitsi seistes saame end aga mõelda kohta, kus kõik on parem.