KULTUURIS KUUM Tänavune muusikasuvi pole sugugi nii hädine ja sisutühi kui räägitakse

Ehkki sel aastal on eriliselt palju räägitud sellest, et ühtki suurt suvekontserti Tallinnas ei toimu ning tegelikult pole Eestis üldse häid kontserdipaiku, mis suudaks nõudlusele vastu tulla ja maailmaklassi muusikute seatud standarditele vastata, näitab piletimüügisaitide lai valik, et tasa tehakse seda väiksemate kontsertidega, mille valik võtab silme eest suisa kirjuks.

See tähendab, et tänavune Eesti suvi on muusikaüritustest küllastunud ning on mitu nädalavahetust, kus on valida isegi mitme ürituse, festivali ja kontserdi vahel, üks suurem ja ägedam kui teine.

Muidugi, mõneti on nii muusikasõbral kui ka kontserdikorraldajal õigus: ühtki sedavõrd mastaapset kontserti, kui möödunud suvel olid The Weeknd ja Depeche Mode, tänavu tõesti ei ole. Kui ehk 10 000 muusikafänni kokku toonud Sting või suve lõpus Tallinna lauluväljaku vallutav Armin Van Buuren välja arvata, legendaarsest Õllesummerist rääkimata. Ehkki viimane meelitab publikut ennekõike sümbioosiga nostalgiast ja artistidest, kes seda nostalgiat eriti oskuslikult kultiveerivad.

Siiski ei saa ei kontserdi- ega festivalisuve pidada hädiseks või tühjaks ning midagi meelepärast peaks leidma igaüks, kes vähegi muusikast huvitatud on ja ühe või mitu väiksemat või suuremat käiku ette on valmis võtma, sest ei maksa unustada, et ka Tallinnast vaid kahetunnise laevasõidu kaugusel ning Tartust kolmetunnise autosõidu kaugusel asuvad linnad, mis samuti sel suvel suurartiste võõrustavad.