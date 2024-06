INTERVJUU Rein Oja: Draamateatril on praegu jackpot!

Draamateatril läheb praegu hästi – saalid on täis, pileteid pole saada, kriitikud kiidavad. Nende «Rahamaa» on hetke enimräägitum lavastus. Loodame, et jaksame edasi ja suudame taset hoida, ütleb teatri juht Rein Oja intervjuus.

Polegi pikalt enne esietendust tundnud õhus sellist magusat ootust, et tulemas on midagi suurt ja köitvat. Piletid on viimseni välja müüdud.

Jaa, võin öelda, et tulebki midagi suurt. Kuigi me enda arvates justkui teaksime kõiki neid asju, mis rahapesu ja rahandusega on toimunud, siis lavastus tõstab kõik kuidagi nii üles, et peame uuesti väga sügavalt mõtlema ajastust, kust me tuleme, kus oleme ja kas me ükskord lõpetame olemast need alandlikud eestlased, kes siin lääne ees vahetavad ida raha ja iseenda eest ei seisa. See on väga hariv näidend, väga mõtlemapanev lavastus, väga vägevad rollid, väga kihvt muusika. Ma võiksin jäädagi loetlema neid «vägasid».

Juba on nurinat ka: et rahvas tahab seda lugu näha, meie oma lugu ju, aga kõik piletid on välja müüdud. Turumajandus siingi ju: miks te rohkem ei mängi? Kiirelt kümme lisaetendust?