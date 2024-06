Uuring paljastab: sellist muusikat kuulatakse voodirõõme nautides enim

Uuringust ilmnes, et kõige rohkem kuulatakse voodirõõme nautides popmuusikat ning peamine põhjus seksi ajal muusika kuulamiseks on ärevuse maandamine.

Nimelt ütles tervelt 68% vastajatest, kes seksi ajaks muusika mängima panevad, et taustamuusika aitab lõdvestuda ning maandab võimekusega seotud ärevust.

63% ütles veel, et muusika mõnevõrra pikendab seksi.

Lisaks tuli välja, et räpi ja hiphopi kuulajatel kestab seks kõige kauem (keskmiselt 31,5 minutit) ning EDM'i kuulajatel kõige vähem (27,2 minutit). EDM'i kuulajad on seejuures kõige seikluslikuma iseloomuga, sest iga kolmas EDM'i kuulaja on avalikus kohas seksinud.

Mis puudutab žanreid, siis kõige tavalisem on seksi ajal popmuusikat kuulata. Teisele kohale pääses räppmuusika, kolmandale R&B ja soul, neljandale indie-rokk ning viiendale alternatiivmuusika. Samuti kuulatakse sagedasti EDM'i, heavy metalit ning klassikalist rokki.

Mis laule kõige sagedamini seksi ajal mängima pannakse?

ZipHealth avaldas edetabeli kümnest laulust, mida armastatakse kõige rohkem mängima panna, kui on aeg voodisse hullama minna.

Kõige populaarsemaks osutus siinkohal Nicki Minaj laul «Freaky», samuti mahtusid edetabelisse The Weeknd ja Nine Inch Nails. The Weekndile peaks siinkohal mingisuguse auhinna üle andma, sest sellesse edetabelisse murdis ta hulga lauludega.

Nicki Minaj - Freaky The Weeknd - The Hills The Weeknd - Often The Weeknd - Call Out My Name Nine Inch Nails - Closer Two Feet - Love Is a Bitch The Weeknd - Earned It Ty Dolla Sign, The Weeknd, Wiz Khalifa ja DJ Mustard - Or Nah (Remix) Two Feet - I Feel Like I'm Drowning Jeremih - Birthday Sex

Artistidest laiemalt eelistatakse lisaks The Weekndile veel Kanye Westi, Deftonesi, Drake'i, Lana Del Reyd, Kendrick Lamari, Tyler the Creatorit, Rihanna, Taylor Swifti ja Doja Cati. Väga moodne valik! Kuhu on kadunud romantikute armastus džässi vastu? Kas inimesed on unustanud, kui malbelt ja võluvalt Bill Evans klaverit mängib?

ZipHealth kasutas uuringu läbi viimiseks kahte meetodit. Esmalt analüüsiti enam kui 11 267 laulu Spotify pleilistidest, mille juures olid märksõnad nagu «seks», «seksimine», «armatsemine», «möllamine», «BDSM» või «kaitsmata seks».

Samuti küsitleti enam kui 1000 ameeriklast nende harjumuste kohta seksi ajal. 47% vastanutest ütlesid, et panevad seksi ajaks muusika mängima.