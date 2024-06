Olav Osolin kiidab nähtut sõnadega: «Noored on ägedad, noortel on ideid ja tänapäeva noored teavad täpselt, mida nad tahavad teha!»

Nii Rainer Sarnet kui Olav Osolin sõnavad, et tudengite toetamine on elementaarne. Osolin ütleb: «Keda sa siis veel toetad kui mitte noori. Vanu inimesi ei ole mõtet toetada, sest nemad on oma toetused juba kätte saanud. Noori tuleb alati toetada – noored on ägedad, noortel on ideid ja tänapäeva noored teavad täpselt ka, mida nad tahavad teha.»