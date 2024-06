JÜRI NAEL Eestisse tuleb etenduskunsti grand old lady

Juuli alguseni saab kandideerida rahvusvahelisele kaasaegse etenduskunsti õppekavale. CPPM ehk Contemporary Physical Performance Making on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rahvusvaheline magistriõppekava. Kogu kursus toimub lühikeste ent intensiivsete töötubade vormis, mida viivad läbi oma ala professionaalid üle maailma. Juhtiv õppejõud Jüri Nael ütleb, et kursus on erakordne võimalus pühenduda kaks aastat enda loomingule. Nende aastate jooksul avastavad õpilased oma loomingulise maailma ja keele.