VIDEO Usk pole kadunud: üheksakümnendate legendaarne bänd esines üle 16 aasta üheskoos

Alles eile hommikul andis ansambel R.E.M. telekanalis CBS antud intervjuus teada, et selleks, et bänd uuesti kokku tuleks, peaks toimuma tõeline katastroof.

Ent vaid mõned tunnid hiljem astus ansambel üheskoos Songwriters Hall of Fame'i tseremoonial üles, et esitada lugu «Losing My Religion»

Bändi laulja Michael Stipe ütles kõnes, et nad on tohutult uhked kõigi laulude üle, mis nad koosoldud aja jooksul kirjutasid ning see on kahtlemata kõige olulisem asi, mis nad bändina tegid. «Me suutsime seda teha kõik need aastakümned ja jääda sõpradeks ja mitte ainult sõpradeks, vaid kalliteks sõpradeks – sõpradeks kogu eluks,» lisas Stipe.

Ta sõnas: «Oleme neli inimest, kes juba varakult otsustasid, et saame oma ala meistriteks ning jagame kõik autoritasud ja panuse võrdselt. Olime alati kõik ühe ja üks kõigi poolt. Meie töö osutus heaks, mõnikord suisa suurepäraseks. Ja milline sõit see on olnud!»

R.E.M.-i viimane ametlik kontsert toimus 2008. aastal ning bänd läks lahku 2011. aastal. Pärast seda on nad välja andnud paar haruldast väljaannet, millest saadud tulu on bänd pea alati heategevuseks annetanud.

Vaata, kuidas bändil üheskoos esinemine üle mitmete aastate välja tuli: