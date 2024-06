KOHUTAV Menuansambli noort lauljat süüdistatakse vägistamises ja seksuaalses orjastamises

Mitmes vägistamises süüdistatav endine Spandau Ballet'i laulja Ross Davidson on kohtu all süüdistatuna viie naise vastu suunatud seksuaalkuritegudes ning kolme naise vägistamises. Kõik juhtumid on aset leidnud viimase kümne aasta jooksul.

36-aastane laulja Ross Davidson (esinejanimega Ross William Wild), kes liitus kaheksakümnendate menuansabliga pärast originaallaulja Tony Hadley ansamblist lahkumist 2017. aastal, ütles süüdistuse kohaselt vähemalt ühele naisele pärast sunnitud suguühet, et ta «oli selle ära teeninud».

Teisipäeval alanud kohtuistungil selgus, et Davidsonil olid mitmed sünged fantaasiad, üks neist seksida magava naisega nii, et naine ei saaks vastu hakata. Lisaks sundis Davidson end naistele peale, sest teda erutas see, kui naine ütles «ei».

Ka nähtub hagist, et Davidson filmis vähemalt üht vägistamist ja mitmeid stseene, kus püüdis välja mängida vägistamisstsenaariume magava naise peal.

Ühe naise sõnul oli Davidson agressiivne ning kasutas enne vägistamist tema kohta termineid «lits» ja «hoor», end seejärel naisele peale sundides ning teda vastu tahtmist katsudes. Kui naine seepeale nutma hakkas, muutus Davidson väidetavalt rahulikumaks ning hakkas naist lohutama sõnadega: «Sa ei tea seda praegu, aga see on see, mida sa tegelikult tajad ja see, mida sa väärid.»

Seejärel oli Davidson naise voodile lükanud, teda agressiivselt kinni hoidnud ning tugevasti vastu voodit surunud ja temaga sunnitud vahekorda astunud, samal ajal kui naine oli anunud, et mees lõpetaks.

Hiljem väitis Davidson, et ei mäleta juhtunut ning kogu olukord tema ja naise vahel oli «kokkuleppeline ja konsensuslik ning nad olid üksmeelel Davidsoni seksuaalfantaasiate läbi mängimises».

Üks naine süüdistab Davidsoni selles, et mees kohtles teda nagu nukku, samuti süüdistab üks naine Davidsoni selles, et mees püüdis teda «seksuaalselt orjastada».

Davidson sai esmakordselt kuulsaks, kui kehastas kümmekond aastat tagasi Elvis Presleyt West Endi muusikalis «Million Dollar Quartet». 2018. aastal liitus Davidson ansambliga Spandau Ballet kui asendusliige, kuid ta oli ansambliga seotud pelgalt aasta aega, sest ansambel otsustas tuuritamisest täielikult loobuda, kui originaallaulja ei naase.