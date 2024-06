LIIGA PALJU PUNKI? Moodsa hardcore-pungi pioneer sai laval infarkti

Ansambel Refused on sunnitud tühistama oma esinemised, sest bändi ninamees Dennis Lyxzén sai laval «massiivse südameinfarkti».

«See oli äärmiselt valus ja metsikult hirmutav. Ma tänan Uppsala haigla suurepäraseid arste ja õdesid, tänu kellele saan veel ühe päeva võidelda. Olukorda arvesse võttes tunnen ma end hästi. Mul on valus ja ma olen väsinud ning mul on siiralt kahju, et kontserdid ära peavad jääma, aga arst ütles, et pean vähemalt paar nädalat rokkimisest pausi pidama,» kirjutas laulja Instagramis.

«Hea uudis on see, et tänu ravimitele olen ma pigem varem kui hiljem taas valmis rokkima. Elu on veider ja väärtuslik. Hoolitsege teiste eest ja öelge oma lähedastele, et armastate neid,» lisas ta avalduses.

Stockholmis toimuma pidanud kontsert oleks olnud bändi esimene nelja aasta jooksul.

Refused loodi 1991. aastal Umeås, Rootsis ning nende 1998. aasta albumit «The Shape of Punk to Come (A Chimerical Bombination in 12 Bursts)» peetakse üheks olulisemaks moodsaks punkalbumiks.

Ehkki album oli esialgu majanduslikult täielik läbikukkumine, pälvides nii vastakaid arvamusi fännidelt kui ka kriitikutelt, kellest mõned keeldusid albumit selle kaootilisuse tõttu hindamast, sai albumist pärast ansambli lagunemist tõeline kultusalbum.

Aasta pärast seda, kui ansambel laiali läks, saabus aga ootamatu edu ning peale seda hakkasid paljud silmapaistvad artistid bändi kiitma ja uued tulijad neid oma suure mõjutajana nimetama, mis on teinud ansamblist ühe hardcore pungi olulisima nime.