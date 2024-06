Kate Winslet meenutab «Titanicut»: Leonardo DiCaprio suudlemine polnud eriti meeldiv

Näitleja Kate Winslet tunnistab, et Leonardo DiCaprio suudlemine James Cameroni filmis «Titanic» oli veider. Vanity Fairile antud videointervjuus pidi näitleja muuhulgas kommenteerima mitmeid oma kuulsamaid rolle, nende seas filmides «Titanic», «Karge meele igavene sära» ja «Puhkus».

Kui järg jõudis Winsleti rollini Cameroni 1997. aasta eeposes ning talle näidati stseeni, kus näitlejad laevaninas romantilist hetke jagavad, nentis Winslet, et filmist meenub talle eelkõige see, kuidas ta ei saanud korsetis normaalselt hingata.

«See oli igal moel tõeline õudusunenägu. Leo ei suutnud naermist lõpetada ja me pidime seda umbes neli korda uuesti filmima, sest Jim (James Cameroni hüüdnimi - toim.) tahtis väga spetsiifilist valgust ja loomulik valgus oli pidevas muutumises,» kirjeldas Winslet võtteid.

Winsleti jaoks tegi ühe romantilisema stseeni filmimise keerukaks ka see, et ta pidi ise võtete vahel oma meiki uuendama. «Minu niigi liiga pingule tõmmatud korseti ja mantli vahele olid peidetud veel meigipintslid ja puuder. Ma ei saanud hingata, mu rinnad olid mulle lõua alla surutud, Leo ei suutnud naermist lõpetada ning me olime teineteise meigiga kaetud. Päris romantiline, kas pole?» naeris näitleja.