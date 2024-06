Kastiühiskonnas on kastist väljumine kuritegu, veel hullem aga, kui ülik astub mingisse suhtesse nendega, keda peetakse «puutumatuteks», kelle roojasus on sedavõrd suur, et isegi nende varju langemine kasti-inimestele on karistatav. Albrechti kuritegu – getolastega lävimine ja intiimne suhtlemine ühega neist – saab maha pesta vaid kõigi selle tunnistajaiks olnute hävitamisega. Ja nii teise vaatuse alguses juhtubki – getoelanikud lastakse maha.