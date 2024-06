Lavastuse kontekstis on külastajana oluline lahti lasta Annelinna ümbritsevatest eelarvamustest, et tajuda linnaruumi sügavamal, personaalsemal tasandil. Annelinna ümbritsevatele dissonantsidele pole lavastuses erilist rõhku pandud, selle asemel püütakse Annelinna tabada kui rõõmude, mitte niivõrd murede allikat. «Läbi linna» linnaruumilavastustel on ühtlasi tugev kogukondlik lähtepunkt, siduda linna ja inimest omavahel lähemalt kokku ja tekitada dialoogi nende vahel.