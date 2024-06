Mis toimub Tony Bennetti varaga? Laulja tütred kaebasid pere äriasju ajava venna kohtusse

Kolmapäeval New Yorgis esitatud hagi järgi ei ole Danny Bennett sel aastal raamatupidamises põhjalikult arvestanud kogu tulu, mis teeniti Tony Bennetti muusikakataloogi ning tema kuvandi õiguste müügiga ettevõttele Iconoclast. Lihtsalt öeldes, õed usuvad, et Danny Bennett otsustas osa rahast salaja enda tasku panna.

Danny Bennett väitis müügi järel, et juba on sõlmitud lepingud, mille kohaselt avatakse New Yorgis Tony Bennetti teemaline restoran ning oodata võib Tony Bennetti luksuslikke käekellasid firmalt Bulova. Hagis väidavad õed, et isegi pärast mitut päringut ei ole nad teada saanud, milline osa Bennetti muusikavarast ning muust varast müüki läks ja mis mitte.