PILDID New Yorgis jagati Tony auhindu, võitjate seas oli ka Daniel Radcliffe

Stephen Sondheimi kunagise muusikali «Merry We Roll Along» uuslavastuses mängiv Daniel Radcliffe tänas auhinda vastu võttes oma vanemaid, kes vanasti autos Sondheimi muusikat mängisid.

Eile, 16. juunil jagati New Yorgis prestiižseid Tony auhindu, millega tunnustatakse aasta parimaid Broadway etendusi. Tähtsaimateks võitjateks olid lavastused «Stereophonic», «Merrily We Roll Along» ja «The Outsiders», samuti said Tony auhinnaga koju minna paar tuntud näitlejat. Tony vääriliseks tunnistati ka «Harry Potteri» filmidest tuntud Daniel Radcliffe.