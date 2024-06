Pahameel Taylor Swifti ümber: kas popstaar lihtsalt petabki end tippu?

Viis tundi enne seda, kui lõppes Suurbritannias nädala müüdumate albumite mõõtmine, kuulutas Swift kavalalt välja oma «The Tortured Poets Department» albumi eksklusiivse Suurbritannia eriväljaande, mis edetabeli koostajate hinnangul aitas albumil esikohale jõuda ning Charli XCX uue albumi seljatada.

Eriväljaandelt leiab varasemalt ilmumata laulude live-versioone ning häälsõnumite demosid. Selline boonusmaterjal mõjub kuuma kaubana Swifti fännide jaoks, kes on nõus lisa maksma, et kuulda salvestist Swifti hommikusest haigutusestki.

Ühismeediaplatvormil X võrdles üks kasutaja kogu albumit haigutusega ning kostis, et Taylor Swiftile andis esikoha ainult tõsiasi, et see «The Tortured Poets Departmenti» eriväljaanne on saadaval ainult Suurbritannias. «Taylor Swift andis oma igavamast igavama albumi eriväljaande vaid Suurbritannias välja, sest seal ennustati esikohta Charli XCX'ile.»

«Miks tunneb Taylor Swift end Charli XCX'i poolt ähvardatuna? Sa oled imeline, aga sa oled niigi maailma tipus. Las Charli XCX naudib ka esikohale saamist,» kommenteeris üks teine kasutaja.

Taylor Swifti The Tortured Poets Department albumikaas. Foto: Albumikaas

Pärast Swifti uue albumi ilmumist on ühismeedias Swifti-väsimus jõudsalt kasvanud, olgugi et album ise purustas juba alguses mitu rekordit ning müüs esimesel päeval 1,4 miljonit eksemplari. Kuna fännid ostavad kaupa nii mõõdutundetult kokku, on sellest albumist tehtud nii palju eriväljaandeid, et kõikide eriväljaannete kaardistamiseks ja välja toomiseks on loodud isegi eraldi veebileht. Suurbritannia edetabelis saadud esikoht näitab, et piiratud koguses eriväljaannetega üllatamine võimaldab ka edetabelis esikohale murda.

«Mul on sellest naisest siiber,» ütles üks kasutaja teadaande kohta, et Swift Suurbritannia edetabeli tippu pääses. Paljud fännid nimetavad Swifti ahneks ega suuda mõista, miks Swifti häirib nii palju teiste naisartistide edu.

Charli XCX. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Charlie XCX'i uue albumiga juhtunut võrreldi eelmise kuu intsidendiga, kui Swifti album takistas Billie Eilishi «Hit Me Hard and Softil» tippu pääsemast. Tookord sai ettekäändeks «The Tortured Poets Departmenti» digitaalse versiooni müük, sest Swifti fännid tahtsid kuulda sellega kaasa pandud häälsõnumeid.

Siiski tuleb nentida, et sarnase taktika laseb käiku Charlie XCX, kelle albumist «Brat» ilmub samuti spetsiaalne eriväljaanne kolme lisalauluga.