JOHN WICK VAJAB RAHA Keanu Reevesina esinenud kelm pettis armunud naiselt 700 000 eurot välja

Katy sõnul oli pettus usutav, sest kelm kasutas Reevesi teesklemisel tehisaru abi. Tegemist ei olnud päriselt Reevesiga, aga ta nägi välja ja kõlas täpselt nagu Reeves. Naisel oli kelmiga mitu kõnet ja Katy arvas alati, et temaga räägib ehtne Keanu Reeves, aga tegelikkuses andis arvuti kelmile Reevesi hääle. Katy oli küll naiivne, aga võlts-Keanu jättis endast usutava mulje ka sellega, et kommenteeris ühismeedias kõiki Katy pilte ning ajas temaga iga päev juttu. Katy sõnul tekkis tal võlts-Keanu vastu kiiresti usaldus. Nad rääkisid rokkmuusikast, mootorratastest, Keanu uutest filmidest ning isegi Keanu praegusest suhtest Alexandra Grantiga, et Katy ei muutuks armukadedaks.

«Keanu küsis minult 60 000 eurot, et minu juurde lennata. Ja siis oli tal vaja 5000 eurot erilise arvuti jaoks, millega stsenaariume kirjutada. Samuti tahtis ta Bitcoini investeerida,» kirjeldas Katy kulutusi, mille tegemiseks oli Keanul just naise abi vaja. Naine jäi Keanule raha saatmisel ise sügavatesse võlgadesse ning müüs isegi korteri maha, et näitlejat aidata. Kuna Keanu ise välja ei ilmunudki, hakkasid Katyl tekkima kahtlused ning ta otsustas teatada, et teda on tüssatud. Katy on siinkohal kindel, et vaevalt ta võlts-Keanule saadetud sadadest tuhandetest enam midagi tagasi saab. Kokku tegi naine liba-Keanule 16 ülekannet.