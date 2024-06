PILTUUDIS Eestile esimese Euroopa filmiauhinna võitnud Anna Hints andis kuju sümboolsesse kohta hoiule

«See on esimene nii kõrget tunnustust sümboliseeriv kuju meie filmiajaloos, nii et loomulikult on selle ainuõige koht Filmimuuseumis, mitte minu isiklikul kaminasimsil. Las see inspireerib muuseumis meid kõiki ning loodetavasti saab kujuke enda kõrvale veel mitmeid väärikaid kaaslasi! Arvan, et sellised auhinnad kuuluvadki tervele Eestile, sest filmid on loodud ju ka tänu eestimaalaste toetusele,» sõnas pidulikul üleandmistseremoonial auhinna lahkelt Filmimuuseumile hoiule andnud Anna Hints.