Läbivad märksõnad, mis vaadates hinges kumisema hakkavad, on enesesüüdistus, lein, lahtilaskmine, andestamine. Seda lavalugu on iseloomustatud kui tumedatoonilist ja läbiv meeleolu ongi tõsine, ometi võib Peeter Raudsepa lavastuses tajuda hetketi helgemaid momente kui näidendit lugedes. See puudutab iseäranis ema ja isa omavahelist südamlikku ja humoorikat suhtlemist.