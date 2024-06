Esimest korda üldse: kaks Eesti krimisarja said Loov Euroopa toetusprogrammist tohutu rahasüsti

Mõlema sarja peatootja on Zolba Productions ja produtsent Jevgeni Supin ning sarjad toodetakse koostöös Eesti Telefilmiga.

Ain Küti raamatutel põhinev «Detektiiv von Fock» räägib Sagadi mõisa edukast, kuid tagasihoidlikust uuest isandast Paul von Fockist, kellel tuleb hakata lahendama oma vana vaenlase Justus von Breverni mõrva, kui Sagadi valdustest leitakse mehe surnukeha. Kohaliku kohtu kaasistujana on see von Focki esimene kokkupuude kuritegevusega ning kaalul on tema maine baltisaksa kogukonnas.

Sari valmib Eesti, Läti, Itaalia ja Saksamaa koostöös ning esmakordselt on sellele õla alla pannud ka kõigi kolme Balti riigi rahvusringhäälingud. Loov Euroopa toetus on 400 000 eurot. Lisaks Eesti Telefilmile Eestis on projekti toetanud ka Eesti Filmi Instituut, RMK, Sagadi muuseum, Palmse muuseum ja Alatskivi loss.

«Detektiiv von Focki» lavastab Arun Tamm ja operaator on Mart Ratassepp. Peaosades mängivad Priit Pius, Sten Karpov Eestist ja Aurora Ruffino Itaaliast. Seriaali esilinastus on plaanis 2025. aasta kevadel ETVs ning voogedastusplatvormil Jupiter, samuti Läti ja Leedu rahvusringhäälingutes.

Sari «Tüdruk Tallinnast» leiab aset aga kaasajas. Endine kurjategija Ivan, nüüd seaduskuulekas ärimees, kohtub tüdrukuga, kes näeb välja täpselt nagu tema 30 aastat tagasi, «metsikutel üheksakümnendatel» mõrvatud elu armastus Maria.

Samal ajal, kui Ivan püüab müstilise juhuse olemusele jälile saada, tuleb Eesti politseiuurijal Annal välja selgitada, kes on mõrvatud tüdruk, kelle jäänused leitakse Tallinna lähistelt. Lugude ristudes peavad nii eilsed kui tänased tegelased seisma silmitsi mineviku kummitustega.

«Tüdruk Tallinnast» valmib Eesti, Ukraina ja Bulgaaria koostöös. Lisaks Eesti Telefilmile panustavad sellesse ka Läti rahvusringhääling ja Balti voogedastusplatvorm Go3. Loov Euroopa MEDIA toetus projektile on 196 400 eurot. Seriaali «Tüdruk Tallinnast» režissöör on Ilmar Raag ja esilinastus on planeeritud 2026. aasta kevadesse.

Loov Euroopa MEDIA on Euroopa Komisjoni toetusprogramm, mille eesmärk on tugevdada Euroopa audiovisuaaltööstust ning filmide rahvusvahelist turundust ja levi. Muuhulgas toetatakse filmide, teleseriaalide ja videomängude arendust.