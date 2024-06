KINDEL LAKS Suveks kunsti ja muusikat Berliinist Rakvereni

Tõhus doos hella eskapismi

Jaanus Samma on eestlastele lähedalt tuttav kunstnik. Kes on aga too müstiline Elisarion, kelle tööd on septembri lõpuni Tallinnas Kumu kunstimuuseumis Sammaga dialoogi asetatud? Elisàr von Kupffer ehk Elisarion on Järvamaalt pärit baltisaksa kunstnik, kirjanik ja visionäär. Ta elas aastatel 1872–1942 ning veetis esimesed 13 eluaastat Eestis, misjärel asus õppima Saksamaale Berliini kunstiakadeemiasse. Elisarion lõi uususundi klarismi (sks klar ’selge’), mille sümboolika on sisse imbunud ta loomingusse. Kunstilukku on ta läinud kui teerajaja, kes edendas sallivust tavapärasest erineva seksuaalse orientatsiooniga inimeste suhtes.