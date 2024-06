Tšempionide suurmüük: kogu Queeni muusika ostetakse röögatu summa eest

Tehingust esimesena kirjutanud Hits selgitab, et tehingusse ei kuulu õigused Queeni kontsertidele ja esinemistele. Need õigused jäävad Queeni algsetele liikmetele Brian Mayle ja Roger Taylorile, kes endiselt Adam Lambertiga tuuritavad.

Terves rokiklassika varamus on Queeni muusikakataloog üks väärtuslikumaid, sisaldades eestlastelegi hästi tuntud hitte nagu «Bohemian Rhapsody», «Another One Bites the Dust», «We Are the Champions» jne.