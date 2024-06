AK Stepihunt huikas Emajõe kallastel

Jüri Leesmendi esikkogu «Vihm ei võõrasta» ilmus 1990. aastal, teine kogu «Saada mind kiusatusse» järgnes aastal 2007. Kriitika on neist mõlemast targu mööda vaadanud, sest fookusesse jäid ennekõike laulev revolutsioon ja Alo Mattiiseni viisistatud isamaalised laulud. Mida Leesment nüüd ise tollest ja eelnevast ajast mäletada tahab, selle on ta kirja pannud Paavo Kanguriga kahasse kirjutatud raamatus «Mässav vabaduslaulik», mis tuli trükist samuti 2018. aastal. Siinjuures lisagem, et noorena kirjutas ta veel palju laulutekste, ennekõike Riho Sibulale ja ansamblile Ultima Thule. Kuid paraku on laulukirjutaja Leesmendi elusaatus samane kui teistel temasugustel: tuntuiks saavad laulude viisistajad ja esitajad, ent sõnade autori nimi kipub enamasti unuma. Ometi mäletatakse laule peast just nende sõnade järgi!