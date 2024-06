Margarita Voites 30. X 1936 – 20. VI 2024

«Ma pole kunagi lavale läinud, et vabandage, et ma teile nüüd laulan,» on rääkinud Margarita Voites intervjuus Marvi Taggole. «Meeldib või mitte, aga ma pakun omalt poolt parima. Tähesära pole midagi vähemat ega midagi rohkemat kui igapäevane töö, proovid ja etendused. Midagi peab liikuma, põlema ja siis see ongi sära. Lihtne rääkida, raskem teostada. Ma ei ole oma loomeloost saanud iga kord seda, mida oleksin tahtnud. Näiteks Silva jäigi laulmata. Üldiselt mulle ei meeldi minna konflikti. Peenrahaks ma pole end kunagi vahetanud. Ja need rahvakunstniku nimetused ei ole tulnud kunagi nii lihtsalt, nagu räägitakse.»