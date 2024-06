NÄDALA SARI Karvane koll suutis seda, mida politsei ei suutnud

Jäljetult haihtunud poeg, alkoholiprobleemiga nukumeistrist isa ning hiiglaslik kujuteldav kaisuelukas, kellest saab alateadlik ühendav lüli vanema ning lapse vahel. See on veider valem, mis Netflixi põnevussarjas «Eric» ainult pooleldi töötab, kuid Benedict Cumberbatch on siin hiiglama hea.