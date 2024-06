Ekstsentriline John Cale on üks nendest muusikutest, kelle nime ei pruugi paljud ehk teada, kuid kelle mõjutusi on kuulnud absoluutselt kõik, kes viimase poole sajandi jooksul vähegi on muusikat kuulama sattunud. 60 aasta eest kohtus ta Lou Reediga ja tulemuseks oli The Velvet Underground. John Cale’i esimesest sooloalbumist «Vintage Violence» on möödas 54 aastat. Nüüd on ta 82-aastane ja endiselt ekstsentriline. Kindlasti annab seal kaalu pika loomingulise perioodi hoomamatu pagas, aga tal on ka täna, mida öelda.