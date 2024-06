Kohe pärast seda, kui oksjonihaamer 1,4 miljoni dollari juures oli kolm korda vastu pulti paukunud, hakkas tööle raami peidetud paberihunt, mis töö hävitas. See oli Banksy plaan näidata kõigile, mida ta arvab kunstiärist ja ametlikust kunstiskeenest. Paraku kiilus masin poole peal kinni ning seda polnud Banksy plaaninud. Pooleldi ribastatud töö sai uue nime «Love is in the Bin» ja see müüdi 2021. aastal oksjonil juba 25,4 miljoni dollari eest.