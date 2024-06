Lauljanna, kellel olid kõrged noodid lihtsalt olemas

Kauaaegne kolleeg Helgi Sallo on meenutanud: «Kui ma 1985. aastal Estonia külalisetenduste ajal Rootsi kuninglikus ooperis Margaritaga Luciat kuulasin, olid kõik mu ihukarvad vaimustusest püsti. Missugune hääl! Etenduse lõpus seisis publik püsti ja aplodeeris pool tundi. Siis ma küll mõtlesin, et Margarita on sündinud valel ajal ja vales kohas. Maailmas oleks teda juba ammu kuninglikult kätel kantud.»