«Car2Go» on Kris Lemsalu senisest loomingust üks silmapaistvamaid ning mahukamaid teoseid, mis on üles ehitatud mitmekihilise isiklike viidete ja kultuuriliste motiivide kollaažina. Autorile omaselt leiab teoses vaheldumisi kasutust nii isikupärane keraamika kui masstoodang (näiteks on selle tiibadena kasutatud Opel Kadeti uksi), ning teost on võimalik aktiveerida performance’i kaudu.

Kris Lemsalu on oma teose saamisloost rääkides öelnud, et see «sai alguse ühest üsna veidrast sündmusest. Olin Sri Lankal, kus kõik sõidavad tänavatel nagu hullud, kuid järsku nägin selles hektilisuses autot, mis sõitis väga-väga aeglaselt ning selle taga kõndis perekond. Sain aru, et see oli matusemarss. Selliseid sündmusi nähes hakkavad nad mu peas ketrama. Ma ei saa neist kuidagi lahti. Loomulikult pole see ainus viis teose tõlgendamiseks. Teos koosneb paljudest teistest mitmekihilistest lugudest. "Car2Go" idee tekkis umbes pool aasta pärast pärast selle sündmuse nägemist. Ütleme nii, et see on minu enda isiklik uudiskiri.»