POLITSEI UURIB Matthew Perry salapärase surmaga võis olla seotud üks teine kuulsus

Tegemist on inimesega, kes elab kaineks saanud inimestele mõeldud asutuses ning oli parasjagu trenni tegemas, kui politseinikud läbiotsimisorderiga kohale saabusid. Kui naine trennist tagasi tuli, oli ta koheselt nõus politseinikega koostööd tegema ning andis lahkesti üle oma iPhone'i ja arvuti, et uurimisele kaasa aidata.

Perry kohtus temaga taastusravil

Praegu pole avalikkusele teada, millise naissoost kuulsuse eluruumi ning seadmed politsei läbi otsis, kuid uurimisega seotud allika sõnul kohtus see inimene Matthew Perryga taastusravil, kus nende vahel tekkis sõprus. Praegu kaine ja puhas naine on kinnitanud, et ta ei ole teinud midagi, mis oleks võinud Perryle liiga teha.

Ta on juba palganud advokaadid ning andnud korduvalt ütlusi politseile, kes tema eluruumi läbi otsis. Küll aga ei taha ta rääkida kõigist detailidest ja politseinikud poleks läbiotsimisorderit saanud, kui ei oleks põhjust tugevalt kahtlustada, et naine võis Perry surmaga seotud olla.

Kust ketamiin saadi?

Kas on võimalik, et see naissoost kuulsus andis Perryle ketamiini, mida näitleja enne oma surma tarvitas? Politseile on teada, et Perry sai depressiooni raviks ketamiini, mida andis talle süstis veeni arst. Perry oli arstilt saanud ühe doosi poolteist nädalat enne oma surma, kuid see ketamiin oleks pidanud Perry organismist juba kadunud olema.