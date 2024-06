Kumu näitus Ladina-Ameerika kunsti eksootiline maailm kohtub Euroopa traditsioonidega

Kumus avati uus näitus «Ajalugu ja müstika. Ladina-Ameerika kunst ja Euroopa». Möödunud neljapäeval olid Eestis The Phoebus Foundationi esindajad, et vaadata üle ja õnnistada soojade sõnadega sisse nende kogudest pärit kunsti väljapanek. Kumu direktor ja üks näituse kuraatoritest Kadi Polli ütleb, et see oli haruldane võimalus panna ise kokku näitus nii suure kunstikogu seast. Ligi kuuesajast teosest valiti Eestis näitamiseks veidi üle saja ning kunsti jagub lausa mitmele korrusele.