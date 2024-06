LÄBIKUKKUMINE Sündinud on esimene tehisaru kirjutatud film... ja rahvas on vihane

Mitte ainult ei puudunud rahval igasugune uudishimu ChatGPT stsenaristiannete üle - kino sai selle filmiga seoses enne esilinastust nii palju murelikke kaebusi, et seanss otsustati üldse ära jätta. Režissöör Peter Luisi sõnul anti talle juba mitu päeva enne esilinastust teada, et tehisaru kaudu teksti saanud linateos ekraanile ei jõuagi.

Režissöör niisugust reaktsiooni ei oodanud

Filmi režissöör, Šveitsist pärit Peter Luisi selgitas, et kohe pärast esimest filmi reklaamivat postitust sai kino mitukümmend kaebust ning õige pea kasvas kaebuste hulk kasvanud paari sajani. Võttes arvesse kinokülastajate häiritust, otsustas kino loobuda filmi näitamisest. «Ma olin täiesti üllatunud. Ma ei oodanud seda,» kostis filmi autor.

«Viimane stsenarist» on lugu üliedukast stsenaristist Jackist, kes kasutab muljet avaldavat tehisaruga varustatud stsenaristikasüsteemi. Tegelaskujud, filmi sisu ning iga sõna dialoogust on kirjutatud OpenAI loodud ChatGPT poolt, mis on võimeline lihtsate käskluste peale looma teksti, olgu selleks lühijutt või stsenaarium.

Eesti filmitegijatest on rääkinud ChatGPT kasutamisest näiteks Rain Rannu, kes enda sõnul kasutab ChatGPT'd lihtsalt abivahendina, mitte süsteemina terve stsenaariumi loomiseks. «Viimase stsenaristi» loojad tahtsid see-eest teada, kui hea võiks üks ChatGPT kirjutatud film üldse olla.

Lihtsalt eksperiment

«Tehtud on nii palju filme, kus inimene sõdib masinaga. Alati on need filmid näidanud inim-stsenaristi ettekujutust sellest, kuidas niisugune olukord võiks välja näha. Aga see on esimene film, kus sellise olukorra on hoopis loonud tehisaru,» selgitas Luisi oma filmieksperimenti, mida ruttu boikottima hakati.

Luisi sõnul olid näitlejadki lõpptulemust nähes üllatunud, kui hea stsenaariumi ChatGPT suutis kokku keeta. Filmisõbrad kandsid filmi aga juba enne vaatamist maha. Luisi sõnul oleks rahvas võinud sellele siiski võimaluse anda.

«Nad lihtsalt ei tea sellest projektist piisavalt,» usub režissöör. «Nad lihtsalt kuulevad, et film on tervenisti tehisaru kirjutatud ja näevad kohe enda ees vaenlast. Ja nende viha on suunatud meie vastu. Mina ei tunne üldse sedamoodi. Me ei üritanud kellelegi tõestada, et just sellised peaksidki filmid olema.»