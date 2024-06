AJALUGU Meie seast lahkunud Donald Sutherland aitas jutustada Estonia laevahuku loo

Peaosades olid Jürgen Prochnow ja Greta Scacchi, filmi lavastas Reuben Leder. Kuigi film linastus enam kui 20 aastat tagasi ka Eesti kinodes, ei saanud see kuigi kiitvaid arvustusi ning on aastatega vajunud unustushõlma, seda enam et mullu ilmus Estonia katastroofist suure-eelarveline minisari «Estonia».