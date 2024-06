Selles tragöödias teekonnast võimu juurde, võimuihast, mis ei peatu mõrvade ja reetmiste ees, on salapärane tegelaskuju – Südametunnistus. Ta piinab ühte mõrtsukaist, kes kaebab kolleegile, et, Südametunnistus ei lase tal kuritegusid sooritada. Südametunnistuse all kannataja ei saa viivitamata töö kallale asuda, on sunnitud kuidagi süümet rahustama. Kolleeg ootab, hiljem küsib: «Kuidas tunned end nüüd?» - «Ausõna, minus on ikka veel raasuke südametunnistust.»